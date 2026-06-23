Encontraron una granada en el Parque Industrial de Burzaco

Según informaron las fuentes, el artefacto no se encontraba en condiciones de detonar.

Según informaron las fuentes, el artefacto no se encontraba en condiciones de detonar.

Una granada fue hallada en el Parque Industrial de Burzaco, partido de Almirante Brown, lo que movilizó un gran operativo. El artefacto no se encontraba en condiciones de detonar, informó el personal especializado.

El hallazgo, que encendió las alarmas, se registró en las últimas horas en el predio de Burzaco. Luego de las tareas de evaluación realizadas por efectivos de la Dirección de Explosivos de la Policía Bonaerense, se determinó que el artefacto no se encontraba en condiciones de detonar.

En el lugar trabajaron, además, personal de Defensa Civil y Bomberos Almirante Brown, quienes llevaron adelante tareas preventivas y de seguridad hasta la finalización del procedimiento. “No se registraron personas heridas ni mayores inconvenientes“, detallaron las fuentes.