¿Quién es el nuevo secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno?

El jefe de Gabinente, Manuel Adorni, anunció que Fabián Fernández es el nuevo Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno. El profesional, que estaba desempeñándose en YPF, será el reemplazante de Javier Lanari.
El ministro coordinador decidió comunicar la noticia vía X y le dedicó unas palabras a quien también fuera encargado de Prensa de Lanús durante la gestión de Néstor Grindetti: “Gran desafío por delante. Mis mejores deseos en esta nueva etapa”.
“En una nueva etapa de gestión marcada por la consolidación del programa económico y el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido para la Argentina, el Presidente de la Nación ha decidido designar a Fabián Fernández como Secretario de Comunicación y Prensa”, expresaron en el oficialismo para presentar al nuevo funcionario.
“Especialista en comunicación pública, relaciones institucionales y prensa, durante más de una década Fernández integró y acompañó distintos equipos de gestión, y desde 2023 se desempeñó exitosamente al frente del área de prensa, medios y comunicación institucional de YPF“, agregaron.