¿Quién es el nuevo secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno?

Fue designado en las últimas horas y presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco del cambio de estrategia comunicacional del Gobierno.

Fue designado en las últimas horas y presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco del cambio de estrategia comunicacional del Gobierno.

El jefe de Gabinente, Manuel Adorni, anunció que Fabián Fernández es el nuevo Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno. El profesional, que estaba desempeñándose en YPF, será el reemplazante de Javier Lanari.

El ministro coordinador decidió comunicar la noticia vía X y le dedicó unas palabras a quien también fuera encargado de Prensa de Lanús durante la gestión de Néstor Grindetti: “Gran desafío por delante. Mis mejores deseos en esta nueva etapa”.

“En una nueva etapa de gestión marcada por la consolidación del programa económico y el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido para la Argentina, el Presidente de la Nación ha decidido designar a Fabián Fernández como Secretario de Comunicación y Prensa”, expresaron en el oficialismo para presentar al nuevo funcionario.

“Especialista en comunicación pública, relaciones institucionales y prensa, durante más de una década Fernández integró y acompañó distintos equipos de gestión, y desde 2023 se desempeñó exitosamente al frente del área de prensa, medios y comunicación institucional de YPF“, agregaron.