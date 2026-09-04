Alejandro Lerner llega a Lomas de Zamora con su show “Cara a cara”

En el marco de su nuevo espectáculo, Lerner propone un encuentro cercano con el público, en el que repasará sus principales éxitos y clásicos de una extensa carrera musical.

En el marco de su nuevo espectáculo, Lerner propone un encuentro cercano con el público, en el que repasará sus principales éxitos y clásicos de una extensa carrera musical.

El artista Alejandro Lerner será una de las principales figuras de la agenda cultural de Lomas de Zamora. Presentará su espectáculo “Cara a cara” este sábado a las 21 en el Teatro Coliseo, España 55, con un recorrido por las canciones que marcaron su trayectoria.

En el marco de su nuevo espectáculo, Lerner propone un encuentro cercano con el público, en el que repasará sus principales éxitos y clásicos de una extensa carrera musical.

La programación tendrá además distintas propuestas en Lomas de Zamora y Banfield. Los Tabaleros se presentarán el sábado a las 21 en Danndelion Teatro Bar, Larrea 350, mientras que en el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380, el comediante Pablo Molinari llevará su show de stand up “Demasiado”.

El viernes desde las 18.30, el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora, Manuel Castro 262, celebrará el Día del Inmigrante con música y danzas de distintas partes del mundo. El sábado a las 20.30 será el turno de La Pertuza, banda local con 30 años de trayectoria, mientras que el domingo a las 17 la Orquesta Marrakech Sinfónico se presentará junto a Sofía Viola como invitada especial.