Reino Unido advirtió que sus Fuerzas Armadas están en alerta por las Malvinas

El Gobierno británico elevó este viernes el tono de su respuesta a Javier Milei por la cuestión de las Islas Malvinas. Un portavoz de Downing Street sostuvo que “nuestras Fuerzas Armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana para proteger al Reino Unido y nuestros intereses”, en una declaración difundida por la BBC.

La advertencia llegó luego de que Milei ratificara durante una cadena nacional el reclamo argentino sobre el archipiélago y anunciara sanciones contra empresas que participen en la explotación de hidrocarburos en la zona sin autorización argentina. El proyecto petrolero Sea Lion, frente a las islas, se convirtió en uno de los principales puntos de tensión entre ambos países.

Sin embargo, desde Londres también buscaron bajar el tono de la confrontación. El mismo portavoz afirmó que el Reino Unido mantiene una relación diplomática con la Argentina y que pretende fortalecerla, mientras funcionarios británicos ratificaron que su respaldo a los habitantes de las islas es “inquebrantable” y que defenderán su posición sobre la autodeterminación.

La escalada se produce en un contexto de renovada disputa por la soberanía de las Malvinas, 44 años después de la guerra de 1982. A las nuevas medidas anunciadas por Milei se suma su decisión de avanzar con el fortalecimiento de la infraestructura de defensa en Tierra del Fuego, mientras Londres insiste en mantener su presencia militar y política en el Atlántico Sur.