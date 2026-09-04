Talleres y Real Pilar se enfrentan en el Carlos Barraza

Talleres, que tiene intenciones y chances de volver a la pelea de arriba, visitará mañana a Real Pilar, por la Fecha 34 de la Primera B.

Talleres, que tiene intenciones y chances de volver a la pelea de arriba, visitará mañana a Real Pilar, por la Fecha 34 de la Primera B.

Talleres, que viene de una victoria que le permite volver a pensar en la pelea de arriba, visitará mañana a Real Pilar por la Fecha 34 de la Primera B.

El encuentro, válido por la Fecha 34 de la tercera categoría del fútbol argentino, se disputará el sábado, desde las 15, en el Estadio Carlos Barraza. Transmite LPF Play.

Talleres suma 60 puntos (producto de 17 victorias, nueve empates y seis derrotas) y quedó quinto en la tabla, que lidera Excursionistas con 62, pero una victoria (y otros resultados que acompañen) lo puede llevar a la cima.