Banfield visita a Aldosivi, que estrena a Javier Sanguinetti en un partido clave por la permanencia

Banfield visitará este sábado a Aldosivi por una nueva fecha de la Liga Profesional, en un encuentro que tendrá especial importancia en la pelea por la permanencia. El conjunto marplatense atraviesa un delicado presente y estrenará como entrenador a Javier Sanguinetti, un histórico del Taladro que tuvo pasos por el club como futbolista, asistente técnico y entrenador.

El desembarco del “Archu” se produjo luego de la salida de Israel Damonte y tras la negativa de varios candidatos. Entre ellos estuvieron otros dos exBanfield, Sebastián Méndez y Gustavo Munúa, además de Néstor Gorosito, Abel Balbo y Walter Zunino. Sanguinetti tendrá nueve partidos por delante para intentar concretar una verdadera hazaña y mantener a Aldosivi en la máxima categoría.

El panorama del Tiburón es preocupante: marcha último en la Zona B del Torneo Clausura, con apenas dos puntos; anteúltimo en la tabla de promedios y último en la tabla anual 2026, con 10 unidades. Además, acumula 23 partidos sin ganar, con 10 empates y 13 derrotas desde su última victoria, conseguida el 15 de noviembre de 2025 ante San Martín de San Juan por 4-2. Este año, sus únicos triunfos fueron por Copa Argentina, ante San Miguel y River Plate.

El partido entre Aldosivi y Banfield se disputará este sábado desde las 13.30, con transmisión de ESPN Premium. Sebastián Martínez Beligoy será el árbitro principal, acompañado por Juan Mamani y Ramón Ortiz como asistentes. Franco Morón será el cuarto árbitro, mientras que Juan Pafundi estará a cargo del VAR y Juan Cruz Robledo será el AVAR. Para Sanguinetti, el destino quiso que su debut en esta misión por la permanencia sea justamente ante Banfield.