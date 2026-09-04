Los Andes necesita sumar de a tres para volver a la competencia

Los Andes visitará mañana a San Telmo, por la Fecha 28 de la competencia de la Primera Nacional. Sigue trabajando con cuerpo técnico interino.

Los Andes visitará mañana a San Telmo, por la Fecha 28 de la competencia de la Primera Nacional. Sigue trabajando con cuerpo técnico interino.

Los Andes, que viene de un empate sin goles con el último de la tabla y tiene un cuerpo técnico interino, sale a buscar los tres puntos fuera de casa con la esperanza de poder meterse en la zona de Reducido, en el choque válido por la Fecha 28.

El encuentro con San Telmo, que se encuentra en una situación complicada, se disputará el sábado, desde las 15, en el Estadio Osvaldo Balleto. Gonzalo Pereira es el árbitro designado para este choque, válido por la Fecha 28 de la Primera Nacional.

Los Andes está décimo en la tabla de la Zona A con 34 puntos, producto de ocho victorias, 10 empates y ocho derrotas. Si llega a sumar de a tres, puede meterse porque sólo dos puntos lo separan de Estudiantes, que ocupa la última plaza.

Por su parte, San Telmo está en las puertas de la zona de descenso con 27 puntos (hoy aparecen en rojo Defensores y Acassuso).

El club destacó que esta semana el plantel profesional comenzó a entrenarse en el Predio Juan Carlos “Nene” Díaz de Villa Albertina, algo que definió como “un hecho que representa mucho más que un cambio de escenario”.

“Es el resultado de un proceso de trabajo, inversión y planificación, orientado a seguir fortaleciendo nuestra infraestructura, nuestra identidad y el sentido de pertenencia que nos une con cada rincón del club”, precisó la institución en redes sociales.