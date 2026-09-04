Tarjeta SUBE: continúan las fallas para cargar y acreditar saldo este viernes

Los inconvenientes comenzaron el miércoles y todavía persisten. Desde SUBE atribuyeron las intermitencias a fallas externas en las redes de conectividad y señalaron que monitorean la situación.

Los inconvenientes comenzaron el miércoles y todavía persisten. Desde SUBE atribuyeron las intermitencias a fallas externas en las redes de conectividad y señalaron que monitorean la situación.

Los problemas con la tarjeta SUBE continúan este viernes y afectan principalmente a los usuarios que realizan cargas electrónicas y luego intentan acreditar el saldo en el plástico. Las primeras dificultades comenzaron el miércoles y, tres días después, las intermitencias todavía persisten, en una jornada de intenso movimiento en colectivos, trenes y subtes por el regreso a casa de miles de trabajadores.

Desde el sistema SUBE explicaron que el inconveniente se debe a “fallas en las redes de conectividad, externas a SUBE”, que pueden afectar de manera intermitente el funcionamiento de algunos de sus canales y aplicaciones. “Nos encontramos monitoreando la situación para asegurar su pronta resolución”, señalaron en una comunicación oficial. Hasta el momento, no se informó cuándo quedará completamente normalizado el servicio.

La principal dificultad aparece cuando los pasajeros realizan una recarga mediante una billetera virtual, home banking o una aplicación y luego no pueden acreditar el dinero en la tarjeta SUBE. Para esos casos, los mecanismos habituales son la app SUBE en teléfonos Android con NFC, las Terminales Automáticas SUBE y el sistema Carga a Bordo en colectivos habilitados, aunque estos canales también pueden presentar intermitencias mientras continúe el problema.

Las otras alternativas para poder viajar

En los colectivos que cuentan con sistema de pago abierto, existen alternativas para viajar sin utilizar la tarjeta física. Los pasajeros pueden abonar con tarjetas de débito, crédito o prepagas contactless Visa y Mastercard, además de celulares y relojes inteligentes con NFC y códigos QR mediante aplicaciones habilitadas. Estas opciones permiten pagar el viaje, pero no sirven para acreditar una recarga pendiente en la SUBE, por lo que los usuarios deberán esperar la normalización de los canales de acreditación.