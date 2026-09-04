Todos los descuentos de Cuenta DNI en septiembre

La billetera digital de Banco Provincia vuelve a ofrecer una amplia batería de descuentos para acompañar el consumo cotidiano.

La billetera digital de Banco Provincia vuelve a ofrecer una amplia batería de descuentos para acompañar el consumo cotidiano.

Más de 10 millones de personas usuarias de Cuenta DNI podrán acceder durante septiembre a una amplia oferta de descuentos y beneficios en distintos rubros, con una nueva promoción especial para compras en veterinarias y Pet Shops.

Además, se mantiene la promoción de gastronomía los fines de semana con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona y el beneficio para locales gastronómicos de YPF Full los sábados y domingos, también con un tope de reintegro de $8.000.

El calendario