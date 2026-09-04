Quirno advirtió que las petroleras extranjeras en Malvinas son “una amenaza” y defendió las nuevas sanciones

El canciller cuestionó el interés de empresas británicas e israelíes en el proyecto Sea Lion y respaldó las medidas anunciadas por Javier Milei. Las sanciones contemplan inhabilitaciones, multas millonarias y penas de prisión para quienes realicen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.

El canciller cuestionó el interés de empresas británicas e israelíes en el proyecto Sea Lion y respaldó las medidas anunciadas por Javier Milei. Las sanciones contemplan inhabilitaciones, multas millonarias y penas de prisión para quienes realicen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, aseguró este viernes que las petroleras extranjeras que buscan operar en las Islas Malvinas representan “una amenaza” para la Argentina. El canciller realizó estas declaraciones durante la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas (IAEF), donde defendió las medidas sancionatorias anunciadas por el presidente Javier Milei durante la cadena nacional y destacó la importancia de “valorizar nuestros activos estratégicos” para fortalecer la posición del país frente a este tipo de situaciones.

En un discurso con eje económico y empresarial, Quirno hizo referencia al interés de la firma israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en el proyecto Sea Lion, ubicado en aguas próximas a las Islas Malvinas. “Hoy existe Vaca Muerta y estamos generando el desincentivo para que las petroleras tengan que elegir. Lo mismo que nuestros países y vecinos”, sostuvo el funcionario, al remarcar el potencial energético argentino como una herramienta para desalentar inversiones vinculadas con la explotación de hidrocarburos en el territorio en disputa.

El canciller también se refirió al anuncio de Milei sobre la puesta en marcha de un polo y una base naval en Ushuaia, Tierra del Fuego. “El proyecto de Ushuaia está hace décadas pero hoy lo podemos hacer. Ahora tenemos espacio fiscal”, afirmó. En ese marco, Quirno sostuvo que existen sectores que buscan obstaculizar el rumbo del Gobierno y expresó: “Las negras juegan y tratan de embarrar la cancha, pero el Presidente tiene sus convicciones intactas”. Luego agregó: “El camino que nos queda por recorrer hará que Argentina consolide este rumbo”.

Las sanciones anunciadas por el Gobierno

Entre las sanciones anunciadas por el Gobierno para quienes realicen actividades hidrocarburíferas sin autorización se encuentran: