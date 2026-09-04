Quirno advirtió que las petroleras extranjeras en Malvinas son “una amenaza” y defendió las nuevas sanciones

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, aseguró este viernes que las petroleras extranjeras que buscan operar en las Islas Malvinas representan “una amenaza” para la Argentina. El canciller realizó estas declaraciones durante la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas (IAEF), donde defendió las medidas sancionatorias anunciadas por el presidente Javier Milei durante la cadena nacional y destacó la importancia de “valorizar nuestros activos estratégicos” para fortalecer la posición del país frente a este tipo de situaciones.
En un discurso con eje económico y empresarial, Quirno hizo referencia al interés de la firma israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en el proyecto Sea Lion, ubicado en aguas próximas a las Islas Malvinas. “Hoy existe Vaca Muerta y estamos generando el desincentivo para que las petroleras tengan que elegir. Lo mismo que nuestros países y vecinos”, sostuvo el funcionario, al remarcar el potencial energético argentino como una herramienta para desalentar inversiones vinculadas con la explotación de hidrocarburos en el territorio en disputa.
El canciller también se refirió al anuncio de Milei sobre la puesta en marcha de un polo y una base naval en Ushuaia, Tierra del Fuego. “El proyecto de Ushuaia está hace décadas pero hoy lo podemos hacer. Ahora tenemos espacio fiscal”, afirmó. En ese marco, Quirno sostuvo que existen sectores que buscan obstaculizar el rumbo del Gobierno y expresó: “Las negras juegan y tratan de embarrar la cancha, pero el Presidente tiene sus convicciones intactas”. Luego agregó: “El camino que nos queda por recorrer hará que Argentina consolide este rumbo”.
Las sanciones anunciadas por el Gobierno
Entre las sanciones anunciadas por el Gobierno para quienes realicen actividades hidrocarburíferas sin autorización se encuentran:
- Inhabilitación: de 5 a 20 años.
- Cese de concesiones hidrocarburíferas: con reversión al Estado nacional o a las provincias, según corresponda.
- Cese de beneficios: eliminación inmediata de exenciones, facilidades impositivas o previsionales otorgadas.
- Búsqueda de hidrocarburos sin autorización: prisión de 5 a 10 años, multa equivalente al valor de mercado de entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo crudo WTI e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
- Extracción, transporte o almacenamiento sin autorización: prisión de 10 a 15 años, multa equivalente al valor de mercado de entre 150.000 y 1,5 millones de barriles de petróleo crudo WTI e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
- Personas jurídicas: suspensión total o parcial de actividades por hasta 10 años, prohibición de participar en concursos o licitaciones de obras o servicios públicos por hasta 10 años y cancelación de la personería jurídica.