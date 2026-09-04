La reacción del Reino Unido a los anuncios de Milei

El secretario de Defensa del Reino Unido dijo que sus anuncios “dicen más sobre la política interna de la Argentina que sobre las islas”.

El secretario de Defensa del Reino Unido dijo que sus anuncios “dicen más sobre la política interna de la Argentina que sobre las islas”.

El Gobierno del Reino Unido salió al cruce de los anuncios del presidente Javier Milei sobre las Islas Malvinas luego de la cadena nacional. Las declaraciones de Wes Streeting y Ed Miliband.

El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, aseguró este viernes que el archipiélago “es británico” y garantizó que la postura de Londres en la defensa de ese territorio se mantiene con carácter “absoluto e inquebrantable”.

“Las Malvinas son británicas porque los habitantes de las Malvinas eligen ser británicos”, escribió Streeting en su cuenta oficial de X. Y cuestionó la acción de Milei al sostener que sus anuncios “dicen más sobre la política interna de la Argentina que sobre las islas”.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, optó también por un mensaje en redes oficiales: “La posición del Reino Unido sobre las Islas Malvinas es inquebrantable”. “Las islas son británicas y seguirán siéndolo porque esa es la posición abrumadora de los isleños”, sentenció.