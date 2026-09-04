Kicillof encabezará un plenario federal del MDF en Avellaneda

El plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro se realizará el 19 de septiembre en Avellaneda.

El plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro se realizará el 19 de septiembre en Avellaneda.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezará el 19 de septiembre el Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Avellaneda.

La convocatoria es para el 19 de septiembre, desde las 11, en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Villa Domínico, partido de Avellaneda, y contará con mesas de debate y un discurso de cierre a cargo del mandatario bonaerense.

Bajo la consigna “A organizar la esperanza”, el encuentro tendrá carácter federal y se presenta como un nuevo paso en la construcción política del MDF, el espacio referenciado en Kicillof que busca proyectarse a nivel nacional.

Kicillof plantea la necesidad de elaborar una alternativa nacional frente al gobierno de Javier Milei y sostiene que el país atraviesa una reconfiguración internacional y una acelerada transformación tecnológica que requieren planificación.