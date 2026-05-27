Cuenta DNI: cuáles son los descuentos y beneficios confirmados para junio

Los martes habrá un 15% de ahorro en Nini Mayorista, mientras que los miércoles se aplicará un 10% de descuento en Carrefour y un 15% en Toledo. Además, los jueves los usuarios podrán acceder a un 20% de ahorro en Changomás pagando con la aplicación.

Los martes habrá un 15% de ahorro en Nini Mayorista, mientras que los miércoles se aplicará un 10% de descuento en Carrefour y un 15% en Toledo. Además, los jueves los usuarios podrán acceder a un 20% de ahorro en Changomás pagando con la aplicación.

El Banco Provincia anticipó algunos de los descuentos y beneficios que estarán disponibles en junio para los usuarios de la billetera virtual Cuenta DNI. Las promociones incluirán ahorros en supermercados, gastronomía, estaciones de servicio y comercios adheridos.

Entre los beneficios más destacados aparecen descuentos semanales en distintas cadenas de supermercados. Los martes habrá un 15% de ahorro en Nini Mayorista, mientras que los miércoles se aplicará un 10% de descuento en Carrefour y un 15% en Toledo. Además, los jueves los usuarios podrán acceder a un 20% de ahorro en Changomás pagando con la aplicación.

Supermercados con descuentos confirmados

Nini Mayorista: 15% de ahorro los martes.

Carrefour: 10% de descuento los miércoles.

Toledo: 15% de ahorro los miércoles.

Changomás: 20% de ahorro los jueves.

Por otra parte, el banco mantendrá beneficios para gastronomía y salidas durante los fines de semana. Los sábados y domingos habrá un 25% de ahorro en locales gastronómicos adheridos y también en YPF Full, con un tope de reintegro de $8.000 semanales por persona. Los pagos deberán realizarse mediante QR o Clave DNI.

Beneficios para gastronomía y salidas

25% de ahorro en gastronomía los sábados y domingos.

25% de descuento en YPF Full durante los fines de semana.

Tope de reintegro: $8.000 por semana y por persona.

Beneficios válidos pagando con Cuenta DNI mediante QR o Clave DNI.

Además, la entidad financiera promociona un 30% de ahorro en comercios seleccionados, con un tope de reintegro de $15.000 por comercio, por mes y por persona. Entre los locales adheridos aparecen Helados Daniel, La Fonte D’Oro, Lucciano’s, Grido, LePark y Guolis Argentina. Según aclaró el banco, algunas promociones podrán acumularse con otros beneficios vigentes del mismo día.