Brown de Adrogué enfrentará a Villa San Carlos en Berisso

Necesita sumar de a tres para alejarse de la zona de descenso, con ese objetivo Brown de Adrogué visitará a Villa San Carlos.

Necesita sumar de a tres para alejarse de la zona de descenso, con ese objetivo Brown de Adrogué visitará a Villa San Carlos.

Brown de Adrogué viene de un empate y necesita sumar de a tres con imperiosa necesidad, para alejarse de la zona de descenso. Con ese objetivo saldrá mañana a la cancha en Berisso, cuando enfrente a Villa San Carlos.

El encuentro, válido por la Fecha 34 de la competencia de la Primera B, se disputará el domingo desde las 15 en el Estadio Genancio Sálice. Transmite LPF Play.

Brown de Adrogué acumula 33 puntos (producto de siete victorias, 12 empates y 13 derrotas) y se encuentra en las puertas de la zona de descenso (UAI Urquiza e Ituzaingó). El rival deambula por la mitad de la tabla.