El Campito alertó a la comunidad por una estafa

El refugio trabaja en una denuncia penal por la estafa que están realizando en nombre de "El Campito".

El refugio trabaja en una denuncia penal por la estafa que están realizando en nombre de "El Campito".

“El Campito”, único en el mundo por albergar más de 100 perros inválidos entre sus 400 habitantes, alertó hace algunos días por una estafa en su nombre. El refugio advirtió sobre un delincuente que pide donaciones para pagar una falsa deuda.

“Atención manada un delincuente llamado Agustín Nicolás Nievas está haciendo circular este que no es del Campito. El alias no es del Campito y esta persona no tiene relación con nosotros. El pedido no es más que una tentativa de estafa”, advirtieron.

Se refiere a un mail que llega en nombre del refugio para pedir dinero con el objetivo de pagar una deuda con Edesur por $850.000. “Mientras encaminamos la denuncia penal, les pedimos que no envíen dinero ni respondan este pedido Y QUE DENUNCIEN EL PERFIL Y LA PUBLICACIÓN”, piden.

El Campito sí recibe donaciones pero no al alias anunciado en el mail que comenzó a circular a partir de esta estafa. La verdadera forma de ayudar al refugio es a través los dos links compartidos: