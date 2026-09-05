Temperley quiere extender el buen momento en el Beranger

Temperley recibirá el domingo a Colegiales, por la Fecha 28 de la competencia de la Primera Nacional.

Temperley recibirá el domingo a Colegiales, por la Fecha 28 de la competencia de la Primera Nacional.

Temperley, que viene de ganarle por la mínima a Quilmes, recibirá mañana a Colegiales con la intención de extender la buena racha de tres victorias consecutivas. Además, tiene una chance clara de meterse en la pelea por la punta.

El encuentro, válido por la Fecha 28 de la Primera Nacional, se disputará el domingo, desde las 16, en el Estadio Alfredo Beranger. El club informó, asimismo, que cada socio podrá llevar a un invitado por un módico predio: el link para sacar la entrada.

El Gasolero vive un gran momento, viene de tres victorias consecutivas y es escolta con 46 puntos (producto de 12 victorias, 10 empates y apenas cinco derrotas). Apenas dos puntos lo separan del líder Tristán Suárez (juega hoy). El rival está décimo en la tabla, fuera de la zona de Reducido, con 37.