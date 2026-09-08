Copa Argentina: Banfield y Deportivo Riestra se enfrentan en el Beranger

Banfield y Deportivo Riestra se medirán mañana, desde las 19, en el Estadio Alfredo Beranger por Copa Argentina.

Banfield y Deportivo Riestra se medirán mañana, desde las 19, en el Estadio Alfredo Beranger por Copa Argentina.

Banfield, que viene de una derrota en el Clausura, enfrentará mañana a Deportivo Riestra por los cuartos de final de la Copa Argentina. El partido se jugará mañana en Temperley.

Deportivo Riestra y Banfield se miden mañana, a las 19, en el Estadio Alfredo Martín Beranger. Nicolás Ramírez será el encargado de impartir justicia.

Para llegar a esta instancia, el Taladro dejó en el camino a Midland, San Martín de Tucumán y Real Pilar. Racing y Boca es el otro cruce por cuartos.

En el Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, Banfield viene de una derrota con Aldosivi en Mar del Plata y por la Fecha 9 recibirá a Barracas Central el lunes 14, a las 19, en el Estadio Florencio Sola.