Alonso: “Ningún menor que cometa un delito grave va a quedar libre”

El ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso, analizó la suspensión del Régimen Penal Juvenil en el territorio.

El ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso, analizó la suspensión del Régimen Penal Juvenil en el territorio.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, aseguró que “ningún menor que cometa un delito grave va a quedar libre”, más allá de la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil por 60 días, a partir de una disposición judicial.

De acuerdo a la presentación judicial de la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, y a partir de la que la jueza Marta Pascual dispuso la suspensión en territorio bonaerense, se pasaría de 600 menores encerrados a 3.000.

Alonso dejó en claro que las detenciones se concretan igual y precisó, por ejemplo, que “el año pasado se encerraron 40 menores de 12 años por cometer delitos graves con armas de fuego” y hay “más de 100 menores de 16 años encerrados”.

“La edad nunca fue un problema, los cambios en la Ley Nacional suponen una situación que requiere necesariamente de mayor infraestructura, más cargos, jueces, fiscales”, señaló el funcionario a C5N, al tiempo que remarcó que “barrió el concepto infancia” y se habla de “delito de adulto, pena de adulto”.

En ese sentido, precisó que “ningún menor que cometa un delito grave, va a quedar libre”, y señaló que “se está tomando con mucha ironía” y precisó que “gobierno nacional sólo genera situaciones polémicas para tratar de dividir a la sociedad y no se preocupa por resolver los problemas”.

Alertó sobre una contradicción

Alonso, además, explicó que hay una contradicción porque si bien el Gobierno toma los datos de la Provincia para hablar de una baja de la tasa de homicidios, también advierte sobre un “baño de sangre”. “Si los homicidios bajaron y el delito está contenido es por el trabajo de la Policía, con jueces, fiscales e intendentes”, apuntó.

Remarcó que “hay 18.000 presos más en las cárceles desde que Axel Kicillof es gobernador”, pero la administración libertaria “habla de amigos de delincuentes”.

“Es hora de dejar la hipocresía de lado y ponerse a gobernar en serio. Entendemos que el problema de los menores es grave, pero tiene por varias aristas”, manifestó, y comentó que si bien la incidencia es robos es menor, era alta en homicidios y se bajó un 20% del 2024 al 2025 a partir de un programa.

Se trata del programa Entramados, que estipula un seguimiento y acompañamiento, que muchas veces tiene que ver con el alejamiento de los menores de la familia. “Si un menor de 10 años tiene un arma de fuego, dónde estaba la familia”, cuestionó.

“Llegamos a mas de 8.800 menores”, destacó, al tiempo que valoró la inversión de mas de 12 mil millones de pesos. Es un programa multiagencial para la prevención del delito de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal.