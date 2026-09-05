Banfield no pudo con Aldosivi en Mar del Plata

Banfield cayó por 3 a 1 con Aldosivi, por la Fecha 8 del Clausura de la LPF. Matías Hernández descontó de penal.

Banfield cayó por 3 a 1 con Aldosivi, por la Fecha 8 del Clausura de la LPF. Matías Hernández descontó de penal.

Banfield perdió este sábado por 3 a 1 con Aldosivi, por la Fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Matías Hernández descontó de penal en el Estadio José María Minella de Mar del Plata.

Los goles del local en el estadio José María Minella fueron convertidos por el defensor Renzo Malanca, en contra a los 34 minutos del primer tiempo, y un doblete del atacante Andrés Vombergar, en 42 del primero y 7 del segundo parcial, mientras que el descuento de la visita fue por medio del penal del delantero Matías Hernández, a los 6 del complemento.

El triunfo permitió que el Tiburón salga del último puesto del grupo A y de la tabla anual, al llegar a cinco y 13 puntos respectivamente, mientras que el equipo de Pedro Troglio sigue en caída libre y marcha duodécimo, con siete unidades.

En la próxima fecha, Banfield tendrá una semana cargada: el miércoles 9 juega ante Riestra por los cuartos de la Copa Argentina, desde las 19:00, y luego recibirá a Barracas Central el lunes 14, al mismo horario, por la novena jornada del Clausura.