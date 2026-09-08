Sube la temperatura en el Conurbano

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este martes y lo que resta de la semana. Sube la temperatura.

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este martes y lo que resta de la semana. Sube la temperatura.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que sube la temperatura en la zona sur del Conurbano, aunque todavía falta para que las marcas térmicas sean primaverales.

Este martes se presenta con cielo algo nublado y la temperatura se moverá entre los 7 y los 18 grados.

¿Cómo sigue? La temperatura se moverá entre los 8 y los 18 grados el miércoles, otra jornada con cielo parcialmente nublado.

La marca térmica llegará a los 20 grados el jueves (mínima de 10) y el cielo vuelve a mostrarse parcialmente nublado.

Por otro lado, baja la temperatura el viernes y el fin de semana. El último día hábil de la semana llega con cielo nublado y una temperatura que se moverá entre los 10 y los 15 grados.