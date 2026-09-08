Inseguridad en el Conurbano: el circuito que incluye a tres distritos

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a dos hombres, acusados por un robo en Lanús. El auto, que había sido sustraído en Avellaneda, fue abandonado en Lomas de Zamora.

La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a dos hombres, acusados por un robo en Lanús. El auto, que había sido sustraído en Avellaneda, fue abandonado en Lomas de Zamora.

Un robo en una estación de servicio de Lanús dejó a la vista un circuito que suelen realizar los delincuentes para el cambio de distritos, con el objetivo de evitar un seguimiento y quedar impunes, aunque este no fue el caso.

La pesquisa comenzó con el robo a dos hombre, de 24 y 26, en una estación de servicio de GNC de la localidad de Lanús, que se concretó el 3 de septiembre pasado. Se llevaron los celulares de las víctimas y se dieron a la fuga, para luego dejar abandonado el vehículo en Lomas de Zamora.

El dato que completa el tridente de distritos es que el vehículo, un Ford Fiesta Kinetic bordó, había sido sustraído en Avellaneda, el 28 de agosto. Huyeron en una camioneta y estuvieron prófugos durante algunos días.

La investigación permitió identificar dos domicilios, que fueron allanados en las últimas horas. Uno de ellos fue en la calle Necol en Villa Fiorito, Lomas de Zamora, donde secuestraron un pistola Bersa Thunder 9 mm con numeración suprimida una camioneta Kangoo.

Dos sospechosos, de 31 y 36 años, fueron detenidos acusados de “robo agravado en poblado y en banda, con tenencia de arma de guerra”. Secuestraron, además, prendas de vestir utilizadas al momento del robo y un teléfono celular marca APPLE modelo IPHONE.