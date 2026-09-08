Semana corta para los estudiantes de Lomas de Zamora: asueto jueves y viernes

El Día de Lomas de Zamora se suma al Día del Maestro para dar vida a una semana corta para los estudiantes.

El Día de Lomas de Zamora se suma al Día del Maestro para dar vida a una semana corta para los estudiantes.

Mientras la comunidad educativa se prepara para una semana corta, debido al Día del Maestro, en Lomas de Zamora el descanso se extenderá otro día. Es que el jueves se celebra el Día de Lomas y hay asueto en el territorio. Así, los chicos que acuden a instituciones lomenses tendrán jueves y viernes libres.

El Día de Lomas de Zamora se celebra el jueves 10 de septiembre, fecha en la que se conmemoran este año los 165 años de la creación del distrito fundado en 1861. Se dispone, así, el asueto para las instituciones educativas y la administración pública local.

A este día se suma el Día del Maestro, viernes 11, en homenaje al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Este día no hay clases en ninguno de los niveles (jardines, primaria y secundaria).

De esta forma, aquellos estudiantes que curses sus estudios en instituciones educativas lomenses protagonizarán mañana el último día de clases, que se reanudan el lunes 14 de septiembre.