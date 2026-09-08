La inflación en CABA fue del 1,7% en agosto

Se desacelera la inflación en la Ciudad de Buenos Aires, que fue del 1,7% en agosto. El jueves se da a conocer el dato nacional.

Se desacelera la inflación en la Ciudad de Buenos Aires, que fue del 1,7% en agosto. El jueves se da a conocer el dato nacional.

La inflación de agosto en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) fue de 1,7 por ciento y acumuló un avance del 21,5% en los primeros ocho meses del año, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 33,3% en el octavo mes del año, 0,1 puntos porcentuales por encima de julio (33,2%).

La inflación en territorio porteño bajó en agosto 1,2 puntos porcentuales frente a julio (2,9%), retomando la senda de la desaceleración, que había quebrado el mes pasado. El dato de agosto es más bajo que de junio por una décima y se convierte en el menor en un año.

La variación de agosto respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,6%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,8%), Salud y Transporte, que en conjunto aportaron 1,16 puntos porcentuales al alza del Nivel General.

La marcada desaceleración de precios en CABA, sirve como anticipo al dato nacional que publicará el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el próximo jueves 10 de septiembre.