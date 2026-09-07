Banfield presentó a su nuevo refuerzo: altas y bajas en el plantel

Banfield confirmó la llegada de Adrián Balbo, del fútbol ruso, que se suma a los ocho futbolistas que se sumaron al plantel.

Banfield confirmó la llegada de Adrián Balbo, del fútbol ruso, que se suma a los ocho futbolistas que se sumaron al plantel.

Banfield, que viene de una derrota en Mar del Plata, anunció la llegada de un nuevo refuerzo e informó la totalidad de las altas y las bajas de la temporada 2026.

El último en ser presentado fue Adrián Balbo, quien llega desde el FC Nizhniy Novgorod (Rusia) a préstamo por 12 meses sin cargo, con una opción de compra del 100% del pase por 1.000.000 de dólares a ejecutar antes del 30 de junio de 2027. Si bien el pase estaba cerrado, fue presentado ayer.

Asimismo, informó que Diego Rodríguez llegó desde Argentinos Juniors, Renzo Malanca arribó desde Huachipato FC (Chile), Nehuén Paz viene de Huracán y Lautaro Cano, quien llegó libre.

Matías Hernández llegó a préstamo desde San Lorenzo por 18 meses y con opción de compra del 50% del pase; Alexander Machado, también a préstamo por un año desde Peñarol (Uruguay) con opción de compra del 80%; Manuel Arteaga, llegó libre y firmó contrato hasta diciembre de 2027.

Además, el club informó que Tiziano Perrotta y Danilo Arboleda ejecutaron la cláusula de recisión, mientras que Bruno Sepúlveda se suma a las bajas al igual que Mauro Méndez (repesca por parte de Estudiantes de La Plata). Sergio Vittor, Nicolás Colazo y Juan Iribarren también se fueron.

En tanto, Facundo Sanguinetti y Damián Rea fueron cedidos a préstamo, informó el Club Atlético Banfield en su informe.