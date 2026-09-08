Habló Marta Pascual, la jueza que suspendió el Régimen Penal Juvenil en la Provincia

“Soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, sostuvo la jueza de Lomas de Zamora. La suspensión es por 60 días.

“Soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, sostuvo la jueza de Lomas de Zamora. La suspensión es por 60 días.

La jueza Marta Pascual, quien suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, basó la decisión en las condiciones en las que el nuevo sistema comenzaría a funcionar.

La magistrada advirtió que la Provincia no cuenta actualmente con la infraestructura y los recursos necesarios para afrontar un eventual incremento de adolescentes privados de su libertad. “Soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, sostuvo Pascual en declaraciones radiales.

Remarcó que no desconoce la problemática de los delitos cometidos por menores y explicó que su preocupación está vinculada con las condiciones de alojamiento y las herramientas disponibles para quienes ingresen al sistema.

“Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, señaló Pascual, en ese sentido, al tiempo que se autodefinió como “garantista de la ley” que también quiere “seguridad”.

La suspensión fue dispuesta luego de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.

La decisión tiene carácter preventivo y se extenderá durante 60 días, período en el que la Justicia buscará que las autoridades bonaerenses informen cómo se implementará el nuevo régimen y con qué recursos contará.

Trayectoria

Nacida y criada en Almirante Brown, Pascual es abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata, con posgrados en Derecho Público y en Magistratura.

Su compromiso con las infancias vulneradas se reflejó tanto en su gestión pública como en proyectos e investigaciones con impacto regional e internacional, una trayectoria de más de medio siglo que la convirtió en una referencia en el ámbito judicial y académico.

En el plano institucional, se desempeñó como ministra de Familia y Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires, fue presidenta del Consejo Provincial del Menor, jueza penal juvenil en Lomas de Zamora y consultora de UNICEF.

A nivel internacional, presidió la Asociación Internacional de Magistrados de Juventud y Familia, representando a la Argentina en foros de América Latina, Europa y Asia.

Pascual también lideró iniciativas innovadoras como la Red de Potreros Digitales, destinada a capacitar a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Además, publicó más de 30 trabajos especializados y participó como conferencista y jurado en congresos internacionales sobre justicia restaurativa y derechos humanos.

En el ámbito académico, dirige la carrera de Especialización en Derecho de Familia de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y fue docente en diversas universidades nacionales e internacionales.