Paro universitario este martes: los gremios profundizan el reclamo

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales convocó a un paro total de 24 horas para este martes 8 de septiembre que contará con la participación de gremios docentes y nodocentes, en reclamo de una recomposición salarial y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, luego de que las organizaciones rechazaran la última propuesta presentada por el Gobierno nacional en la negociación paritaria.

La medida fue convocada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), CONADU Histórica, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT), la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN), por lo que alcanzará tanto a docentes como a trabajadores nodocentes de las universidades nacionales, incluyendo las tareas administrativas, técnicas y de servicios que se desarrollan en esas instituciones.

De esta manera, el nuevo paro universitario se suma al realizado el pasado miércoles 2 de septiembre, luego de que la negociación entre los gremios y el Gobierno nacional terminara sin acuerdo. El conflicto tiene como principales ejes la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de las casas de estudio y el reclamo para que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario.

Es que, en la reunión del 1 de septiembre, el Ministerio de Capital Humano le ofreció a los trabajadores universitarios un aumento del 3% para los salarios de septiembre y ratificó otro 3% correspondiente a octubre. La cartera presentó la propuesta como una mejora del 6% para el bimestre, aunque aclaró que el tramo de octubre ya había sido acordado previamente en junio.

Por su parte, los sindicatos rechazaron la propuesta al considerar que no alcanza para compensar el deterioro acumulado de los salarios. Desde CONADU reclamaron una recomposición del 31,2%, correspondiente al atraso calculado hasta julio, además de la inflación de agosto y el pago de salarios adeudados, mientras que también incorporaron planteos vinculados con el Fondo de Incentivo Docente (FONID), las escuelas preuniversitarias y el Convenio Colectivo de Trabajo.

En tanto, la CONADU Histórica también reclamó recuperar el poder adquisitivo perdido y establecer actualizaciones mensuales que, como mínimo, acompañen la inflación. Su secretaria general, Francisca Staiti, explicó que el 31,2% reclamado corresponde al atraso salarial calculado hasta julio, y que a ese porcentaje debe sumarse la inflación de agosto.

Desde FAGDUT, gremio que representa a los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional, cuestionaron la distancia entre la oferta realizada y la recomposición que consideran necesaria. Su secretario general, Ricardo Mozzi, advirtió sobre el impacto que la situación puede tener tanto sobre trabajadores como estudiantes y sostuvo: “Solo generan éxodo y deserción”.

En el caso del personal nodocente, el reclamo salarial incorpora además el blanqueo de sumas y la actualización de la garantía salarial. La representación gremial rechazó también el 3% ofrecido en su mesa paritaria y sostuvo que la propuesta no contempla la recuperación del poder adquisitivo ni las obligaciones establecidas por la Ley de Financiamiento Universitario.