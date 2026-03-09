El Gobierno promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil

Es oficial el nuevo Régimen Penal Juvenil. El decreto fue publicado en el Boletín Oficial y se suma a los logros legislativos del oficialismo.

El Gobierno de Javier Milei promulgó la Ley 27801, conocida como el nuevo Régimen Penal Juvenil, mediante Decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial esta madrugada

Entre las modificaciones principales se destaca la baja en la edad de imputabilidad, acompañada por la creación de un nuevo régimen de penas graduadas. Este esquema contempla tanto la edad del menor como las particularidades del contexto en el que se cometió el delito.

Durante el periodo de sesiones extraordinarias del 27 de febrero, el Senado aprobó la iniciativa con una votación con 44 votos positivos y 27 negativos.

Con esta modificación, Argentina se alinea con países de la región como Bolivia, Chile y Paraguay, que también fijan ese piso etario, mientras que otros como Brasil lo establecen desde los 12 años, bajo regímenes especiales que priorizan medidas socioeducativas y de reinserción.