Lanús: fueron a visitar a su madre y les robaron en la puerta del geriátrico

Una pareja de hermanos fue víctima de un asalto cuando llegaron a visitar a la madre que reside en un geriátrico de Remedios de Escalada, partido de Lanús, donde dos ladrones los atacaron cuando estacionaron frente a la residencia y les robaron el auto luego de que uno de ellos arrojara a la mujer al piso y por centímetros no dió contra el cordón de la vereda.

El suceso ocurrió cerca de las 11 del domingo cuando los hermano llegaron en su Toyota Yaris para visitar a su madre, de más de 90 años, quien reside en el Geriátrico Hogar de Ancianos Gema. La mujer estacionó sobre la calle Machado y cuando descendió apareció un Peugeot 208 blanco se les acercó con dos ocupantes y que frenó a pocos metros.

El hombre alcanzó a ver la maniobra e intentó advertir a la hermana que no lo habría escuchado tras lo cual los ladrones bajaron del 208 y se separaron para atacar a las víctimas, el que viajaba como acompañante persiguió al hombre que intentó escapar pero lo alcanzaron y le sustrajeron sus elementos personales.

En tanto el otro ladrón atacó a traición a la mujer a quien sujetó por la espalda cuando retiraba elementos del baúl del Yaris y pese a intentar resistirse fue derribada y cayó de espaldas al pavimento de modo tal que su cabeza rozó el cordón de la vereda.

Tras un breve forcejeo, fue golpeada por el ladrón quien le quitó las llaves del auto para subirse al Toyota y alejarse con la mujer colgada de la puerta durante algunos metros mientras que su compañero lo siguió a bordo del 208 en el que habían llegado.