Lionel Messi y Lautaro Martinez entre los mejores 30 jugadores del mundo en este 2026

Lionel Messi fue nominado al Balón de Oro 2026 por la revista France Football y buscará quedarse nuevamente con el premio que ya obtuvo en ocho oportunidades. Lautaro Martínez es el otro argentino que integra la lista de candidatos.

Lionel Messi fue nominado al Balón de Oro 2026 por la revista France Football y buscará quedarse nuevamente con el premio que ya obtuvo en ocho oportunidades. Lautaro Martínez es el otro argentino que integra la lista de candidatos.

Lionel Messi volvió a ser incluido entre los candidatos al máximo reconocimiento individual de la prestigiosa revista “France Football“, luego de una temporada destacada con Inter Miami y una actuación histórica con la Selección argentina en el Mundial 2026.

El capitán de la Selección argentina tuvo una temporada sobresaliente con Inter Miami, donde conquistó el título de la Major League Soccer. Durante la campaña, Messi disputó 34 partidos, convirtió 35 goles y aportó 23 asistencias, números que lo colocaron nuevamente entre los futbolistas más destacados del mundo.

A su vez, el rosarino tuvo una actuación determinante en el Mundial 2026, donde, con 39 años, lideró a la Argentina hasta la final ante España. Messi marcó ocho goles y dio cuatro asistencias durante el torneo, aunque la Albiceleste terminó cayendo 1-0 en el partido decisivo. El delantero quedó solamente por detrás de Kylian Mbappé, quien convirtió diez tantos.

Con esta nominación, Messi vuelve a competir por un premio que ganó en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Sin embargo, su desempeño en la MLS podría jugar en contra frente a otros candidatos que se desempeñan en las principales ligas europeas.

El otro argentino nominado es Lautaro Martínez. El delantero del Inter de Milán fue campeón de la Serie A y convirtió 17 goles, además de repartir seis asistencias. En el Mundial también tuvo un papel fundamental, con goles ante Suiza en los cuartos de final, frente a Inglaterra en las semifinales y de penal ante Jordania en la fase de grupos.