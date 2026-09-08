Una familia necesitó más de $1.650.000 en agosto para no ser pobre

El dato surge del informe del IDECBA. Para no caer en la indigencia, un hogar propietario de su vivienda necesitó ingresos superiores a $903.930.

El dato surge del informe del IDECBA. Para no caer en la indigencia, un hogar propietario de su vivienda necesitó ingresos superiores a $903.930.

Una familia tipo propietaria de su vivienda necesitó reunir $1.651.798 durante agosto para superar la línea de pobreza en la Ciudad de Buenos Aires, según el informe difundido por el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA). En tanto, para no caer en la indigencia, el hogar debió contar con ingresos mensuales de al menos $903.930.

La línea de indigencia, determinada por el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), alcanzó los $903.930 en agosto, frente a los $880.938 de julio, lo que representó un aumento mensual del 2,6%. Por su parte, la línea de pobreza, establecida a partir de la Canasta Básica Total (CBT), pasó de $1.617.871 a $1.651.798, con una suba del 2,1% en el mes y del 34,4% respecto de agosto de 2025, cuando se ubicaba en $1.229.444.

De acuerdo con la clasificación del IDECBA, los hogares con ingresos de hasta $903.930,35 quedaron en situación de indigencia, mientras que aquellos que percibieron entre ese monto y $1.651.798,05 fueron considerados pobres no indigentes. A partir de los $1.651.798,06, el hogar dejó de estar por debajo de la línea de pobreza, aunque permaneció dentro de la categoría de “no pobre vulnerable” hasta alcanzar los $2.082.845,06.

El informe fue difundido junto con el dato de inflación porteña de agosto, que registró una variación mensual del 1,7%. En paralelo, la Canasta Total (CT) para la misma familia propietaria llegó a $2.082.845, frente a los $2.047.179 de julio. Esta medición contempla un conjunto más amplio de bienes y servicios y representa el nivel de ingresos necesario para sostener un estándar de vida considerado compatible con la población porteña.