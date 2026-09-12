Actividades para recordar a los estudiantes desaparecidos en La Noche de los Lápices

La Provincia planificó actividades en el ex Pozo de Quilmes, de Banfield y el Destacamento de Arana al cumplirse años de La Noche de los Lápices.

La Provincia planificó actividades en el ex Pozo de Quilmes, de Banfield y el Destacamento de Arana al cumplirse años de La Noche de los Lápices.

“A 50 años de la Noche de los Lápices, seguimos construyendo memoria junto a las juventudes bonaerenses”, señala el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Del 15 al 17 de septiembre se realizarán jornadas en Quilmes, Lomas de Zamora y La Plata para recordar a los estudiantes secundarios secuestrados por la última dictadura cívico-militar y reivindicar la participación estudiantil.

El 15 de septiembre se realizará una caminata en el ex Pozo de Quilmes, ubicado en Allison Bell y Garibaldi. La cita es a las 11, habrá una actividad previa y las 12 se realizará otra colectiva.

Asimismo, el 16 será el turno de las propuestas en el ex Pozo de Banfield, ubicado en Vernet y Luis Siciliano de Villa Centenario. Exposiciones escolares, obras teatrales y feria de emprendedores, desde las 9. A las 10.30 será el acto institucional y desde las 12 habrá artistas.

Finalmente, el 17, de 13 a 15.30, se realizará un taller en el “Destacamento de Arana”.

La Noche de los Lápices

La noche del 16 de septiembre de 1976 se inició un operativo conjunto de efectivos policiales y del Batallón 601 de Ejército para capturar a 10 jóvenes, que tenían entre 16 y 18 años y en su mayoría eran integrantes de la Unión de Estudiantes Secundarios.

Todos fueron conducidos al centro clandestino de detención “Arana”, donde se los torturó durante semanas, y luego se los trasladó al Pozo de Banfield.

De esos estudiantes continúan desaparecidos: Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, María Clara Ciocchini, Horacio Ungaro, Daniel Racero y Claudio de Acha, mientras que Gustavo Calotti, Emilce Moler, Patricia Miranda y Pablo Díaz también fueron secuestrados y son los únicos sobrevivientes del hecho.

En conmemoración a ese día, a partir del 2014 y mediante la Ley 27.002, cada 16 de septiembre se celebra el Día Nacional de la Juventud. También se realiza, cada año, un acto en el ex Pozo de Banfield, ubicado en Vernet y Siciliano.

Vale recordar que los hecho conocidos como La Noche de los Lápices fueron juzgados en el Juicio Brigadas, que comenzó el 27 de octubre de 2020 y finalizó el 26 de marzo de 2024 con una absolución y condenas a 25 años y prisión perpetua.