Se viene el 21 de septiembre: ¿Hay clases en el Día del Estudiante?

El próximo 21 de septiembre se celebra el Día del Estudiante por lo que estudiantes de secundario y superior tendrán asueto.

El próximo 21 de septiembre se celebra el Día del Estudiante por lo que estudiantes de secundario y superior tendrán asueto.

Los estudiantes de todo el país tuvieron el viernes un día de descanso, con motivo del Día del Maestro, aquellos que estudian en Lomas de Zamora sumaron el jueves (por el aniversario del distrito) y los de secundaria y superior tendrán otro asueto el próximo 21 de septiembre.

El asueto aplica para los niveles Secundario y Superior. Se trata de un asueto escolar inamovible según el calendario oficial de la Provincia de Buenos Aires.

Vale aclarar que no es un feriado nacional, por lo que la administración pública, bancos y comercios funcionan con normalidad. La medida aplica exclusivamente al sector educativo alcanzado por la normativa provincial.

El Día del Estudiante se celebra cada 21 de septiembre en conmemoración de la llegada de los restos de Domingo Faustino Sarmiento a la Argentina en 1888, tras su muerte en Paraguay.

En 1902 Salvador Debenedetti tenía 18 años, recién había ingresado a la carrera de Filosofía y Letras, y era el presidente del Centro de Estudiantes de la facultad. Desde ese lugar propuso celebrar el Día del Estudiante y eligió como fecha el 21 de septiembre.