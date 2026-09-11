Talleres recibe a Liniers en Remedios de Escalada con la aspiración de pelear por la punta

Talleres y Liniers se enfrentarán mañana, desde las 15, en el Estadio Pablo Comelli.

Talleres y Liniers se enfrentarán mañana, desde las 15, en el Estadio Pablo Comelli.

Talleres sumó de a tres en la última jornada y y recibirá mañana a Liniers en un choque válido por la Fecha 35 de la Primera B. El Tallarín tiene intenciones de pelear por la punta y saldrá a la cancha con ese objetivo.

El encuentro, válido por la Fecha 35 de la Primera B, se disputará el sábado, desde las 15, en el Estadio Pablo Comelli. Transmite LPF Play.

Talleres suma 63 puntos (producto de 18 victorias, nueve empates y seis derrotas) y quedó cuarto en la tabla de posiciones, con serias chances de llegar a la cima. El rival, en tanto, está en posición 17 con 37 punto.