Los Andes recibe a San Miguel en Lomas de Zamora

Los Andes y San Miguel se enfrentarán mañana, desde las 15, en el Estadio Eduardo Gallardón por la Fecha 29.

Los Andes y San Miguel se enfrentarán mañana, desde las 15, en el Estadio Eduardo Gallardón por la Fecha 29.

Los Andes dejó pasar una chance clave en la fecha pasada y tiene que salir a ganar en su casa para mantenerse en zona de Reducido. Con ese objetivo, recibirá mañana a San Miguel en el Estadio Eduardo Gallardón.

El encuentro, válido por la Fecha 29 de la Primera Nacional, se disputará el domingo, a partir de las 15, en el Estadio Eduardo Gallardón de Lomas de Zamora. Pablo Giménez será el encargado de impartir justicia en este choque.

El Milrayitas se encuentra octavo en la tabla de la Zona A, dentro del Reducido, con 36 unidades (producto de ocho victorias, 12 empates y ocho derrotas). El rival tiene 29 puntos y está en las puertas de la zona de descenso.