Comenzó la SEJU: deportes, paremanchas y baile

Se largó la edición 54 de la Semana de la Juventud (SEJU) en Turdera, bajo el lema “Qué refugio construyen tus manos”. La jornada de apertura se realizó ayer y este sábado ya comenzaron las actividades.
Poco más de 700 estudiantes secundarios de instituciones educativas de la Región participan de la SEJU en esta oportunidad, que dan forma a 45 tribus.
Como indica la tradición, dos semanas antes de la llegada de la primavera comenzaron las actividades que dan vida a una postal diferente en el barrio. Tras la formación, llegan los deportes y los llamativos “paremanchas“. También hay baile.
El domingo 13 será el turno de la “Feria India”, entre otras propuestas, en la cual los estudiantes pondrán a la venta productos propios, que fueron creados en los días previos a partir de distintas consignas repartidas entre las tribus.
La segunda semana comienza con la “Yinkana”, el viernes a partir de las 19, pero el sábado siguiente será el turno de “Videoclips” y el domingo, de 12.30 a 17, será el tan esperado “Desfile de carrozas”. La Fiesta de la Primavera y “Clausura” será el lunes (los estudiantes no tienen clases por el Día del Estudiante).
La historia de la SEJU se remonta a 1973, cuando la actividad surgió por iniciativa de los padres Juancho Hernando y Sergio Schawb, y no se detuvo ni con la pandemia. Se convirtió en una tradición porque los jóvenes tomaron como propia esta idea y cada año buscan superar los festejos del año anterior.