Comenzó la SEJU: deportes, paremanchas y baile

Bajo el lema "Qué refugio construyen tus manos", se largó la edición 54 de la Semana de la Juventud (SEJU).

Bajo el lema "Qué refugio construyen tus manos", se largó la edición 54 de la Semana de la Juventud (SEJU).

Se largó la edición 54 de la Semana de la Juventud (SEJU) en Turdera, bajo el lema “Qué refugio construyen tus manos”. La jornada de apertura se realizó ayer y este sábado ya comenzaron las actividades.

Poco más de 700 estudiantes secundarios de instituciones educativas de la Región participan de la SEJU en esta oportunidad, que dan forma a 45 tribus.

Como indica la tradición, dos semanas antes de la llegada de la primavera comenzaron las actividades que dan vida a una postal diferente en el barrio. Tras la formación, llegan los deportes y los llamativos “paremanchas“. También hay baile.

El domingo 13 será el turno de la “Feria India”, entre otras propuestas, en la cual los estudiantes pondrán a la venta productos propios, que fueron creados en los días previos a partir de distintas consignas repartidas entre las tribus.

La segunda semana comienza con la “Yinkana”, el viernes a partir de las 19, pero el sábado siguiente será el turno de “Videoclips” y el domingo, de 12.30 a 17, será el tan esperado “Desfile de carrozas”. La Fiesta de la Primavera y “Clausura” será el lunes (los estudiantes no tienen clases por el Día del Estudiante).

La historia de la SEJU se remonta a 1973, cuando la actividad surgió por iniciativa de los padres Juancho Hernando y Sergio Schawb, y no se detuvo ni con la pandemia. Se convirtió en una tradición porque los jóvenes tomaron como propia esta idea y cada año buscan superar los festejos del año anterior.