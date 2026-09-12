El pronóstico para el fin de semana en la zona sur

El pronóstico del Servicio Meteorológico para hoy y mañana, en la zona sur del Conurbano.

El pronóstico del Servicio Meteorológico para hoy y mañana, en la zona sur del Conurbano.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el fin de semana se presenta frío en la zona sur del Conurbano, con una temperatura máxima de 11 grados.

Se esperan chaparrones para esta mañana, cielo nublado durante la tarde y parcialmente nublado para la noche. La temperatura se moverá entre los 9 y los 11 grados.

Asimismo, la temperatura se moverá entre los 3 y los 11 grados el domingo, con cielo mayormente nublado en la zona sur.

En tanto, el lunes comienza un leve repunte de la temperatura, ya que llegaría a los 16 durante la jornada, que se presentará con cielo parcialmente nublado.