Lanús declaró la emergencia por el Súper Niño: qué se espera en la Zona Sur y cómo prepararse

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la emergencia sanitaria, climática e hídrica por 180 días. El fenómeno podría alcanzar una intensidad “muy fuerte” durante la primavera y aumentar el riesgo de lluvias intensas, tormentas, ráfagas, granizo y anegamientos en el conurbano.

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la emergencia sanitaria, climática e hídrica por 180 días. El fenómeno podría alcanzar una intensidad “muy fuerte” durante la primavera y aumentar el riesgo de lluvias intensas, tormentas, ráfagas, granizo y anegamientos en el conurbano.

El Concejo Deliberante de Lanús aprobó por unanimidad, este miércoles 10 de septiembre, una ordenanza enviada por el Ejecutivo municipal que declara por 180 días la emergencia sanitaria, climática e hídrica en todo el distrito ante el avance del denominado Súper Niño.

La medida permite al Municipio agilizar la contratación directa de bienes, servicios, obras e insumos necesarios para responder ante una contingencia, sin atravesar los plazos habituales de una licitación. De esta manera, podrá actuar con mayor rapidez ante la obstrucción de un conducto, la rotura de una bomba o la asistencia a familias afectadas por un temporal.

Qué es el Súper Niño y por qué preocupa a la Zona Sur

El Servicio Meteorológico Nacional estima una elevada probabilidad de que las condiciones de El Niño se mantengan durante septiembre-octubre-noviembre y alcancen una categoría fuerte o muy fuerte. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense habla de más de un 90% de probabilidades de que el fenómeno llegue a la categoría “Muy Fuerte” y se ubique entre los episodios más intensos desde 1950.

Para la Zona Sur, esto podría traducirse en lluvias más frecuentes, tormentas severas, ráfagas, granizo, anegamientos temporarios, desbordes de cursos de agua y cambios bruscos de temperatura.

Si bien el Litoral aparece como la región más comprometida, la provincia de Buenos Aires también figura entre las zonas vulnerables. Un informe de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA advierte que, debido a la capacidad de drenaje, cuando las tormentas se suceden el suelo puede no alcanzar a absorber el agua acumulada.

“Todos estos impactos se van a intensificar en los próximos meses porque la primavera es cuando este fenómeno se manifiesta con mayor fuerza”, señaló la investigadora del CONICET y profesora emérita de la UBA Matilde Rusticucci.

La provincia llega a la primavera con los suelos cargados de agua

El escenario también está condicionado por las lluvias registradas durante el año. Según un relevamiento provincial, 58 de los 92 municipios bonaerenses superaron durante 2026 sus promedios históricos mensuales de precipitación, mientras que en diez distritos el excedente hídrico fue superior al 50%.

Por eso, la llegada de una primavera con nuevas lluvias intensas genera preocupación: los suelos no parten de una situación de sequedad y podrían tener menor capacidad para absorber precipitaciones sucesivas.

Qué están haciendo los municipios de la tercera sección

La declaración de Lanús se suma a un esquema de coordinación regional. El viernes 5 de septiembre, diez municipios del sur y oeste del conurbano se reunieron en el Centro de Operaciones Municipales de Almirante Brown, convocados por la Defensa Civil bonaerense.

Participaron Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, La Matanza, Almirante Brown, Quilmes y Lomas de Zamora.

Entre las medidas previstas se encuentran el monitoreo semanal de lluvias, un visor meteorológico en tiempo real para los intendentes, sistemas de alerta temprana, un comando de emergencia unificado y mayor equipamiento de rescate, con helicópteros, embarcaciones y drones.

Lomas de Zamora también prepara su sistema de drenaje

En Lomas de Zamora, el Municipio avanza desde agosto con un plan de drenaje sobre 30 puntos estratégicos. Una de las principales medidas es la instalación de bombas para extraer agua de las napas.

Diez bombas ya funcionan en Turdera y otras catorce están siendo instaladas en Parque Barón. Las próximas etapas están previstas para Temperley y la cabecera.

Además, se realizan trabajos en distintos cruces de Parque Barón, se amplía el desagüe de la calle Melber en Llavallol, se colocaron más de 150 metros de cañería nueva sobre Homero, en Villa Albertina, y se renovaron sumideros en barrios de Budge.

Súper Niño: qué puede hacer cada vecino para prevenir problemas

Frente a este escenario, las autoridades recomiendan tomar medidas preventivas antes de las tormentas.

Entre las principales acciones se encuentran limpiar los sumideros de la cuadra, revisar desagües y canaletas, controlar ramas que puedan rozar cables y levantar del piso objetos que puedan dañarse con el agua, especialmente documentación, herramientas eléctricas y medicamentos.

También se aconseja tener a mano una linterna con pilas, agua envasada y los teléfonos de emergencia cargados y anotados en papel.

Qué hacer durante una alerta meteorológica

Durante una alerta, se recomienda no sacar la basura fuera del horario establecido ni dejar bolsas en la calle, ya que pueden terminar obstruyendo los sumideros.

Ante una alerta naranja o roja, las autoridades aconsejan evitar circular en automóvil salvo que sea imprescindible. Tampoco se debe cruzar una calle anegada sin conocer la profundidad o las condiciones del lugar.

La declaración de emergencia en Lanús, junto con la coordinación entre los municipios y las obras de infraestructura que se ejecutan en distintos puntos de la región, busca reforzar la preparación ante una primavera que podría estar marcada por lluvias más frecuentes y tormentas de mayor intensidad.