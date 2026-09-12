Temperley quiere dar pelea por la punta

Temperley visitará mañana a Patronato, que tiene sus propias necesidades, por la Fecha 29 de la Primera Nacional.

Temperley visitará mañana a Patronato, que tiene sus propias necesidades, por la Fecha 29 de la Primera Nacional.

Temperley viene de una victoria clave y sabe que no puede dejar pasar oportunidades si quiere pelear por la punta, con ese objetivo visitará mañana a un complicado Patronato por la Fecha 29 de la Primera Nacional.

El encuentro se disputará el domingo, desde las 15.30, en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella. Bruno Amiconi será el árbitro del encuentro válido por la Fecha 29 de la competencia de la Primera Nacional.

Temperley alcanzó las 49 unidades en la Zona B (13 victorias, 10 empates y cinco derrotas), se mantiene como escolta de Tristán Suárez, que suma 51, y llega fortalecido a la recta final del campeonato. El rival tiene 29 puntos y se encuentra en las puertas de la zona de descenso.