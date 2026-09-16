Adorni tiene tiempo hasta el 22 de septiembre para hacer la presentación

El próximo martes vence el plazo para que Manuel Adorni explique las inconsistencias. Es investigado por enriquecimiento ilegal.

El próximo martes vence el plazo para que Manuel Adorni explique las inconsistencias. Es investigado por enriquecimiento ilegal.

El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni tiene tiempo hasta el 22 de septiembre para responder las 20 preguntas del fiscal Gerardo Pollicita para que aclare las dudas sobre su situación patrimonial.

La prórroga vence el próximo 22 de septiembre y, por el momento, no hubo solicitudes para una nueva extensión. El primer lapso otorgado por la Justicia al ex funcionario de Javier Milei venció el 1° de septiembre.

El fiscal espera aún por las respuestas a las 20 preguntas sobre los interrogantes que surgieron durante la investigación, debido a incongruencias sobre el incremento patrimonial que tuvo desde que asumió en la función pública en diciembre de 2023 hasta su salida en junio de este año.

Durante dicho plazo, Adorni y su pareja Bettina Angeletti tuvieron ingresos de dinero por $229,7 millones, mientras que los gastos del matrimonio fueron de $272,8 millones, una notable diferencia de $43.068.549 que al momento no tuvieron justificación.

A esto se suman otros gastos por unos US$ 402.578,12 relacionados con inmuebles, refacciones y mobiliario y que “no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados”.