Pablo Vico rompió el silencio sobre su regreso a Brown de Adrogué: “Nadie me llamó”

El presente de Brown de Adrogué volvió a poner a Pablo Vico en el centro de la escena. Después de la salida de Jorge Vivaldo, el histórico entrenador del Tricolor habló sobre la posibilidad de regresar al club y fue contundente: “La verdad es que nadie me llamó del club para volver”. De esta manera, por ahora no hubo contactos formales entre la dirigencia y quien se convirtió en uno de los grandes referentes de la historia reciente de la institución.

Vico, que dejó una huella imborrable durante sus años al frente del equipo, también dejó en claro que mantiene las ganas de volver a dirigir. “Estuve hace poco en contacto con diferentes clubes pero la verdad, no sé por qué todavía no estoy dirigiendo”, señaló. Sus declaraciones fueron en una entrevista por AM 650 Somos Argentina, en donde Brown necesita encontrar rápidamente un nuevo conductor para afrontar el tramo decisivo de la temporada.

La salida de Vivaldo profundizó la preocupación en Adrogué. El entrenador dejó su cargo luego de la derrota ante San Martín de Burzaco y Brown quedó nuevamente sin DT, en una situación deportiva que no permite demasiado margen de error. El Tricolor pelea por la permanencia en la Primera B y tiene por delante una recta final determinante para evitar un descenso a la Primera C.

En ese contexto, el nombre de Vico inevitablemente vuelve a aparecer. Su experiencia, su conocimiento del club y el vínculo que mantiene con los hinchas lo convierten en una figura que podría generar ilusión en medio de un escenario complicado. Sin embargo, el propio entrenador confirmó que nadie de Brown se comunicó con él, por lo que su regreso, por ahora, es apenas una posibilidad y no una negociación en marcha.