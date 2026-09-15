Estudiantes de Lomas marcharon al Pozo de Banfield por el boleto estudiantil

La jornada tuvo como consigna “Ayer y hoy. Las memorias del pasado en las luchas del presente”.

La jornada tuvo como consigna “Ayer y hoy. Las memorias del pasado en las luchas del presente”.

A 50 años de la Noche de los Lápices, estudiantes secundarios de distintas escuelas de Lomas de Zamora se movilizaron esta mañana hasta el ex Pozo de Banfield para reclamar por el boleto estudiantil y mantener viva la memoria de aquella lucha.

La movilización comenzó durante la mañana con una concentración de estudiantes en la zona de 2 de Octubre y Larroque, frente a la Escuela Secundaria N° 4. Desde allí, los jóvenes caminaron por Gabriel Miró, Mayor Olivera y Luis Siciliano hasta llegar al ex Pozo de Banfield, donde se realizó el acto central por los 50 años de la Noche de los Lápices.

La caminata fue organizada por los propios centros de estudiantes y contó con la participación de las Escuelas Secundarias N° 40, N° 55 y N° 62 Adriana Calvo, el Frente de Estudiantes Secundarios y establecimientos que forman parte del programa Jóvenes y Memoria. La jornada tuvo como consigna “Ayer y hoy. Las memorias del pasado en las luchas del presente”.

El reclamo por el boleto estudiantil estuvo en el centro de la actividad. La demanda retomó la lucha protagonizada por estudiantes secundarios de La Plata en la década de 1970, varios de ellos militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios, quienes fueron secuestrados durante la última dictadura. El ex Pozo de Banfield, ubicado en Villa Centenario, funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio y hoy es un Espacio para la Memoria.