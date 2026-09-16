El Gobierno presentó el Presupuesto 2027: ¿Qué dice sobre el dólar y la inflación?

El Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de Ley del Presupuesto 2027 determinando las partidas de gasto y el cálculo de recursos, junto con las estimaciones de las principales variables económicas.
El proyecto estima que los gastos totales consolidados alcanzarán los $216 billones el año que viene, lo que representa un incremento del 25,3%.
Los recursos totales consolidados provenientes de impuestos y contribuciones a la seguridad social ascenderían a $219,3 billones en 2027, con un aumento proyectado del 26,2%.
Principales estimaciones
Respecto al crecimiento económico, el programa oficial proyecta una expansión del Producto Bruto Interno (PBI) del 3% para 2026 y del 4% para 2027.
Por otro lado, el Gobierno estima que la inflación continuará en descenso, ubicándose en el 29% para diciembre de 2026 y cayendo al 18% en diciembre de 2027.
Asimismo, el esquema contempla un dólar nominal a $1.600 para diciembre de 2026 y a $1.847,6 para diciembre de 2027, junto a una cotización promedio estimada de $1.728 para el año próximo.
Finalmente, el Gobierno proyecta mantener un superávit primario del 1,3% del PBI tanto en 2026 ($15.537.381,1 millones) como en 2027 ($18.439.871,9 millones).