El Gobierno presentó el Presupuesto 2027: ¿Qué dice sobre el dólar y la inflación?

Algunas de las principales estimaciones que aparecen en el Presupuesto 2027, que ya fue presentado por el Gobierno.

Algunas de las principales estimaciones que aparecen en el Presupuesto 2027, que ya fue presentado por el Gobierno.

El Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de Ley del Presupuesto 2027 determinando las partidas de gasto y el cálculo de recursos, junto con las estimaciones de las principales variables económicas.

El proyecto estima que los gastos totales consolidados alcanzarán los $216 billones el año que viene, lo que representa un incremento del 25,3%.

Los recursos totales consolidados provenientes de impuestos y contribuciones a la seguridad social ascenderían a $219,3 billones en 2027, con un aumento proyectado del 26,2%.

Principales estimaciones

Respecto al crecimiento económico, el programa oficial proyecta una expansión del Producto Bruto Interno (PBI) del 3% para 2026 y del 4% para 2027.

Por otro lado, el Gobierno estima que la inflación continuará en descenso, ubicándose en el 29% para diciembre de 2026 y cayendo al 18% en diciembre de 2027.

Asimismo, el esquema contempla un dólar nominal a $1.600 para diciembre de 2026 y a $1.847,6 para diciembre de 2027, junto a una cotización promedio estimada de $1.728 para el año próximo.

Finalmente, el Gobierno proyecta mantener un superávit primario del 1,3% del PBI tanto en 2026 ($15.537.381,1 millones) como en 2027 ($18.439.871,9 millones).