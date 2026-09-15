A Banfield se le escaparon los tres puntos en el Lencho

Banfield ganaba, con un tanto de Lautaro Gómez, pero Barracas Central lo empató -de penal- en el complemento.

Banfield ganaba, con un tanto de Lautaro Gómez, pero Barracas Central lo empató -de penal- en el complemento.

Banfield empató 1-1 con Barracas Central en un partido en el que fue más y se disputó anoche en el Estadio Florencio Sola, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026.

Lautaro Gómez marcó la ventaja, en el primer minuto de descuento del primer tiempo, mientras que el volante Iván Tapia igualó de penal, a los 16 minutos del complemento.

Con el empate, el Guapo se posiciona undécimo en la zona B con 12 puntos, a uno de la zona de clasificación, mientras que los dirigidos por Pedro Troglio se ubican un puesto por debajo, con apenas ocho unidades en nueve partidos.

En la próxima fecha, el Taladro jugará como visitante ante Gimnasia, el sábado 19 a partir de las 14:30.