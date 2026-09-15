Sube la temperatura a medida que se acerca el final del otoño

El pronóstico para lo que resta de la semana en la zona sur. La temperatura llegará a los 19 grados hoy y sigue subiendo.

El pronóstico para lo que resta de la semana en la zona sur. La temperatura llegará a los 19 grados hoy y sigue subiendo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia que comienza a subir la temperatura, con un paréntesis, a medida que el otoño de va acercando a su fin. El pronóstico para la zona sur del Conurbano.

El reporte indica que este martes se presenta con cielo parcialmente nublado, mientras que la temperatura se moverá entre los 10 y los 19 grados.

El paréntesis será el miércoles, cuando la máxima se ubicaría en 14 grados y el cielo se podrá ver algo nublado. ¿La mínima? Apenas 6 grados.

La vuelta al camino del ascenso de temperatura será el jueves, cuando la mínima anunciada es de 7 grados y la máxima se ubicaría en 21. Cielo algo nublado.

Asimismo, la marca térmica (21 grados) se repite el viernes, que comienza con una mínima de 10 y cielo parcialmente nublado.

Fin de semana: La mínima anunciada es de 14 grados (tanto para sábado como para domingo) mientras que la máxima llega a 23 el primer día y 24 el segundo. Cielo parcialmente nublado en la zona sur.

Vale recordar que si bien el lunes se celebra formalmente el Día de la Primavera, el inicio de la estación lo marca justamente el equinoccio de primavera, que será el 23 de septiembre.