La Selección argentina ya tiene sus próximos tres amistosos: ¿Cuándo y dónde jugará? ¿Vendrá Messi?

El equipo de Lionel Scaloni volverá a presentarse en el país con tres partidos entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre. Además, varios jugadores deberán cumplir sanciones impuestas por la FIFA.

El equipo de Lionel Scaloni volverá a presentarse en el país con tres partidos entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre. Además, varios jugadores deberán cumplir sanciones impuestas por la FIFA.

La Selección argentina volverá a jugar en el país con una serie de tres amistosos internacionales durante la próxima fecha FIFA. El equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzará la seguidilla el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Luego, el campeón del mundo tendrá dos compromisos consecutivos en Buenos Aires. El sábado 3 de octubre enfrentará a Burkina Faso en el estadio de River, mientras que el martes 6 cerrará la triple fecha frente a Benín, nuevamente en el Monumental. Serán tres partidos en una semana, con una presentación en el interior y dos en Buenos Aires.

Los encuentros servirán para que Scaloni continúe con la preparación y evaluación del plantel después de la final del Mundial perdida y en medio de varias bajas. Entre ellas se destaca el retiro de Lionel Messi. A su vez, el entrenador deberá afrontar los próximos compromisos con futbolistas sancionados por los incidentes ocurridos durante el Mundial 2026.

Según informó el periodista especializado en la Selección Argentina, Gastón Edul, Messi será parte de la lista convocatoria para estos 3 partidos.

Suspensiones

Leandro Paredes recibió una suspensión de 10 partidos y una multa de 90.000 dólares.

Nahuel Molina fue sancionado con siete encuentros y otros 90.000 dólares.

El ayudante de campo Roberto Ayala recibió tres fechas y una multa de 30.000 dólares.

Thiago Almada deberá cumplir una jornada de suspensión y pagar 30.000 dólares.

Si bien la FIFA permite cumplir las sanciones durante amistosos de Clase A, los próximos encuentros ante Bolivia, Burkina Faso y Benín no serán considerados de esa categoría, por lo que Paredes, Molina y Ayala no podrán purgar sus penas en estos partidos. Almada, en cambio, solo se perderá el duelo ante Bolivia y estará disponible frente a los seleccionados africanos.

Por su parte, la AFA fue multada con 321.000 dólares por conducta incorrecta, cánticos discriminatorios y la bandera de Malvinas, además de recibir una reducción del 50% en el aforo como local. La entidad ya solicitó los fundamentos del fallo para intentar apelar las sanciones.