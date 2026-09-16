Último día frío de la semana: el pronóstico

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este miércoles y los días que restan de la semana en la zona sur del Conurbano.

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este miércoles y los días que restan de la semana en la zona sur del Conurbano.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lo había anticipado, el de este miércoles es el paréntesis en la suba de la temperatura anunciada para esta semana. La sensación térmica era de 0.8 grados bajo cero esta mañana.

La temperatura se moverá entre los 2 y los 14 grados este miércoles, pero a partir del jueves la situación cambia rotundamente: Se anuncia cielo despejado, una mínima de 7 y una máxima de 21 grados en la zona sur del Conurbano.

¿Cómo sigue el tiempo? Para el viernes, el organismo anuncia cielo parcialmente, mientras que la temperatura se moverá entre los 11 y los 21 grados; el sábado lo hará entre 14 y 23; mientras que el domingo serña entre 12 y 24.