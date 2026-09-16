Régimen Penal Juvenil: revocaron el hábeas corpus que lo suspendía

La Sala I de la Cámara de Apelación de Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora rechazó el hábeas corpus que suspendía la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la Provincia.

La Sala I de la Cámara de Apelación de Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora rechazó el hábeas corpus que suspendía la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la Provincia.

La Sala I de la Cámara de Apelación de Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó el habeas corpus que suspendía la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

Se trata del fallo que dictó la titular del Juzgado de Responsabilidad Juvenil N° 2 de ese departamento judicial, Marta Pascual, quien consideraba que no estaban dadas las condiciones para implementarlo.

Los jueces Miguel Carlos Navascues y Miguel María Alberdi dieron lugar a la apelación presentada por el fiscal Hernán Ceruti y consideraron “inadmisible” la suspensión de la ley 27.801 durante 60 días.

“El fundamento central de su decisión fue la protección de los derechos fundamentales de los adolescentes privados de la libertad en el ámbito de esta provincia, ante la falta de condiciones materiales e institucionales adecuadas para la implementación de la citada ley”, explica el fallo.

El fiscal, por su parte, consignó que el habeas corpus “exige la existencia de una amenaza concreta a la libertad ambulatoria o a las condiciones en que ésta habrá de ejercerse, y no puede sustentarse exclusivamente en una eventualidad futura cuya ocurrencia no ha sido demostrada“.

Pascual había señalado que con el nuevo régimen podría aumentar en forma significativa el número de jóvenes detenidos y que la Provincia no disponía de la infraestructura ni de los recursos suficientes para afrontar ese incremento.

Desde la Fiscalía hicieron hincapié en que esa conclusión se tomó sin datos concretos. “La conclusión adoptada por la resolución transforma una posibilidad en una certeza”, indicó Ceruti.