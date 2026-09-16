Lomas de Zamora: Familias de víctimas movilizan al Tribunal de Menores

Familiares de víctimas reclamarán justicia en el Fuero de Menores de los Tribunales de Lomas de Zamora.

Familiares de víctimas reclamarán justicia en el Fuero de Menores de los Tribunales de Lomas de Zamora.

Familiares y allegados de víctimas tenían previsto movilizar hoy a la sede de los Tribunales de Menores de Lomas de Zamora para pedir justicia y en rechazo al freno, que ya fue levantado, al nuevo Régimen Penal Juvenil.

Será en Talcahuano 278, Banfield, donde se encuentra el Juzgado de Responsabilidad N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Marta Pascual, la juega que había suspendido la nueva normativa.

El objetivo “es que se haga visible el reclamo por todas las víctimas, pero también para repudiar a la jueza por su accionar”, dijo Laura Fernández, madre de Lara Fernández, la adolescente de 17 años que fue asesinada el 1 de enero de 2022 en Lomas de Zamora.

Más allá de la marcha, la Sala I de la Cámara de Apelación de Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó el habeas corpus que suspendía la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.