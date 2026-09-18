Segunda desaparición de Julio López, aumentaron la recompensa

Desde hace ya 20 años que falta Jorge Julio López, clave para identificar a Miguel Etchecolatz como su torturador.

Desde hace ya 20 años que falta Jorge Julio López, clave para identificar a Miguel Etchecolatz como su torturador.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires incrementó el monto de la recompensa para quien aporte información relevante sobre el paradero de Jorge Julio López en el día en el que se cumplen 20 años de su desaparición.

A través del Ministerio de Seguridad provincial, se determinó incrementar el monto de la recompensa ofrecida de $5 millones a $10 millones, para toda persona que aporte datos fehacientes que contribuyan a determinar el paradero de López.

Actualmente tendría 96 años y fue visto por última vez el 18 de septiembre de 2006, cuando salía de su vivienda en la localidad de Los Hornos, en La Plata. Tenía previsto acudir a la lectura de los alegatos del juicio a Miguel Etchecolatz en el Salón Dorado del Palacio Municipal de La Plata, pero nunca llegó.

En el caso interviene la Unidad Fiscal Federal de La Plata (FLP N° 509/2008) y la causa está caratulada como “López, Jorge Julio s/ desaparición forzada de personas”.

La historia de Julio López

Fue víctima del terrorismo de Estado durante la dictadura cívico-militar. El 27 de octubre de 1976 fue secuestrado por los militares y durante los años siguientes pasó por varios centros clandestinos del circuito represivo en La Plata hasta que recién fue liberado en 1979.

Tras la reapertura de los juicios, su testimonio fue fundamental para señalar al ex comisario Miguel Etchecolatz como su torturador y responsable de crímenes de lesa humanidad.

En octubre de 2023, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación firmó un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del caso internacional por la desaparición.

El Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional por la violación de los derechos a la vida, al debido proceso legal, a la protección judicial efectiva y a la integridad personal, en perjuicio de Jorge Julio López y de sus hijos.