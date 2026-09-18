El pronóstico para este viernes y el fin de semana en la Región

La temperatura irá en ascenso, pero llega la instabilidad a la zona sur del Conurbano. El pronostico.

La temperatura irá en ascenso, pero llega la instabilidad a la zona sur del Conurbano. El pronostico.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia un viernes con buenas condiciones y un fin de semana en el cual la temperatura llegará a los 25 grados en la zona sur del Conurbano.

El reporte indica que este viernes se presenta con cielo mayormente nublado, mientras que la temperatura se moverá entre los 14 y los 23 grados.

Asimismo, el sábado se repite la marca térmica de 23 grados, pero la mínima asciende a 15, en el marco de un día con cielo parcialmente nublado.

El día más cálido será el domingo, ya que la temperatura máxima anunciada es de 25 grados. La jornada comienza con cielo parcialmente nublado, pero se anuncian tormentas para la noche.

En tanto, el lunes será un día libre para los estudiantes secundarios y comienza inestable. La temperatura se moverá entre los 16 y los 20 grados, se anuncian chaparrones en la primera parte.